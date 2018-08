Sanremo. È stata presentata la 50a edizione della Moac, la mostra mercato dell’artigiano che dal 18 al 26 agosto mette in cena l’eccellenza dell’artigianato nazionale e interazione al Palafiori.

La storica manifestazione fieristica dallo scorso anno è ritornata nella sua tradizionale sede in via Garibaldi con l’organizzazione di Fiere di Rho (MI), che prosegue in collaborazione con l’amministrazione comunale un percorso di rinnovamento e rafforzamento di Moac sul piano della sua offerta alla città e ai turisti.

La Mostra Mercato si affaccia così al mezzo secolo di vita con quattro piani di esposizione e numerose novità in programma. Iniziando con quell’artigianato di elevatissima qualità che ha scritto e scrive le più belle pagine del Made in Italy. Al piano primo. Nella sala museale, ampio spazio alle eccellenze della fotografia artistica. Della lavorazione manuale delle pipe in radica, dei costumi di scena e abiti storici, della maiolica ligure.

Artigiani di valore, anticipati all ingresso dalla presentazione di un progetto sperimentale che inizia a tracciare il cammino per i futuri sviluppi del MoAC. Si tratta di una esposizione di due importanti aziende toscane. Biri Scalpellini è scultori e l’antica forgia brogli che rappresentano quelle maestranze artistiche e artigiani di mestieri Dell arte fra Tevere e Arno, rilevante Iniziativa di confartigianato Arezzo.

Con loro arrivano in Riviera la sapiente manualità, la passione e l autentica tradizione delle terre toscane, che prendono forma in arredi e complementi tipici realizzati in ferro battuto, pietra e marmo.

Per l occasione queste forme che si ispirano al rinascimento e al medioevo diventeranno anche un’esclusiva scultura dedicata proprio al l’anniversario del Moac che, con l unione del ferro e della pietra Sirena fiorentina sarà rifinita davanti ai visitatori e sarà poi donata al comune di Sanremo.

Oltre centro espositori rappresentano, ai piani superiori diverse sfumature di artigianato nazionale dal mondo ed etnico, andando a toccare l’immancabile food, con un vero e proprio tour dei sapori regionali della penisola. Un occhio di riguardo poi alla solidarietà all ambiente a l terzo settore.

MoAC diventa insomma il cuore di Sanremo per nove giorni anche grazie alla stretta collaborazione con le associazioni confartigiano nato Imperia e CNA. Non mancherà la presenza del comune di Sanremo, il suo noto casino e amaie energia servizi

Tutti i giorni, dal 18 al 26 agosto, dalle ora 16 alle 24.