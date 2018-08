Sanremo. Ed ecco che la promessa del direttore artistico, nonché editore di SanremocantaNapoli Ilio Masprone è mantenuta: infatti ha messo insieme un cast di tutto rispetto per festeggiare la canzone napoletana fuori da casa sua: sabato 15 settembre, per la prima volta dunque, il teatro del Festival di Sanremo ospiterà dieci personaggi partenopei che interpreteranno venti brani in pura Lingua Napoletana. Brani che hanno fatto, e che continuano a fare tutt’ora, la storia della canzone targata Vesuvio. Con una intrattenitrice d’eccezione: Marisa Laurito, braccio destro e sinistro di Renzo Arbore, che sarà accompagnata da due baldi paladini: il critico musicale scatenato di Rai Uno, Dario Salvatori e il più pacato quanto impeccabile Massimo Proietto (giornalista de La Vita in Diretta). Insieme intratterranno il pubblico che, con lui quella sera, festeggeranno un primato assoluto: 70 anni di carriera della grande cantante e attrice napoletana Miranda Martino che torna a Sanremo quale Guest Star del Festival e del Gran Gala.

Saranno quattro le serate di musica napoletana: tre nelle sere prima al Teatro del Casino Municipale (ore 21). E poi il botto finale all’Ariston con gli eccellenti: Gianni Nazzaro, Pietra Montecorvino, Mario Tessuto (che eccezionalmente proporrà anche la sua Lisa dagli Occhi Blu), Franco Fasano (che canta Renato Carone) , Lisa (vincitrice di “Ora o mai più” su Rai 1), Manuela Villa (nella foto), Irene Fargo e Mario Maglione degno erede dell’indimenticabile Roberto Murolo.

I brani che interpreteranno, due ciascuno, appartengono tutti al repertorio classico partenopeo e alcuni di questi artisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Reddy Bobbio, questo renderà l’atmosfera ancor più credibile e romantica. Due ore che passeranno in un baleno e che saranno “aperte” dal Luisella Vallino-Ballet che, con i suoi ballerini professionisti interpreteranno una coreografia dal titolo “Napule è” in omaggio a Pino Daniele; al Teatro Ariston il sipario si aprirà con ila presentazione dei 20 partecipanti al concorso SanremocantaNapoli, mentre i tre vincitori a pari merito proporranno di seguito le loro inedite canzoni.

Tutte le Singontre che saliranno sul palco saranno omaggiate di un bouquet florale offerto dalla direzione del Mercato dei Fiori di Sanremo. Non mancheranno le sorprese e qualche ospite inatteso. Le prenotazioni sono già partite: per l’Ariston tel. 0184-506060; www.aristonsanremo.com – www.tichetone.it; per il Teatro del Casino: direttamente al botteghino, oppure al 335/327211.