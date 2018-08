Sanremo, il Genoa partecipa al Torneo Carlin’s Boy

Sanremo. La società più antica del calcio italiano ad una delle manifestazione storiche del calcio giovanile in Italia! Per l’ennesimo anno, il Torneo Carlin’s Boys accoglie il Genoa che verrà a Sanremo per difendere il titolo conquistato nella finalissima dell’edizione 2017 contro il Torino (1-0).

I rossoblù sono, inoltre, una delle poche squadre ad aver vinto per due anni consecutivi il Torneo (2015-2017, considerando che nel 2016 la manifestazione non venne disputata), insieme a Inter, Barcellona, Burevestnik e Juventus. Oltre agli ultimi due successi, il club oggi presieduto da Enrico Preziosi, si impose anche nel 2000, superando l’Inter.

Con queste premesse, sarà certo che il Genoa non parteciperà per fare la comparsa. Nello scorso anno i 2002 del Grifone, partecipanti al campionato Under 16, si sono fermati solamente ad un passo dalla final–eight nazionale dopo aver concluso al terzo posto la regular-season del Girone A.

I rossoblù, guidati da un’icona del calcio giovanile come Luca Chiappino, debutteranno il torneo giovedì 30 agosto, affrontando la vincente del girone qualificativo Rino Grammatica, nonché i “cugini” della Sampdoria in un derby molto sentito anche a questi livelli.