Sanremo, il 10 agosto la mostra “Abuse of muse” di Andrea Moresco

Sanremo. Vintageria – Twins&Toffee è il nuovo negozio d’abbigliamento e accessori inaugurato da un mese nella via principale di Sanremo. Già diventato un punto di riferimento dello stile, per le scelte inconfondibili di Carola e Celeste Ventimiglia, venerdì 10 agosto si trasformerà per la prima volta in uno spazio espositivo rivolto al panorama dell’arte contemporanea.

Vintageria ospiterà la mostra Abuse of Muse, interamente dedicata alle opere di Andrea Moresco. Si tratta di un’occasione importante per la città, per entrare in contatto con un artista sanremese ben inserito nel contesto internazionale. Una personale curata da Federica Flore, che definisce l’arte di Andrea Moresco attraverso una lettura critica rivolta alle linee guida del ‘900 riscontrabili nella formazione dell’artista sanremese: “Il criterio di valutazione universale, ovvero la misura assoluta, nell’arte contemporanea non può esistere, ma il codice interpretativo del convenzionalmente arte vige nella ricchezza dello sguardo, nell’autonomia del creativo, nella determinazione dell’ambiente e del tempo.

È in quest’inesattezza che troviamo lo spunto per amare le opere d’arte e differenziarle dalla banalità dell’oggetto non artistico. La grafica di Andrea Moresco è talmente colma di lucidi pensieri rivolti al mondo, che le realtà in lui si moltiplicano e fanno sognare anche chi non è solito farlo. Il suo personale vissuto trasuda punti di vista innovativi e mai ordinari, intensamente riproposti su carta e tela in serie di inconsuete e rare estetiche sognanti”.

Il percorso espositivo si snoderà quindi tra gli ambienti originali della Vintageria – situata nell’ex laboratorio fotografico Moreschi -, i capi d’abbigliamento e il mobilio retrò, in modo da costruire un senso di colore e forma, studiati con partecipata attenzione.

Venerdì 10 agosto, in occasione dell’inaugurazione della mostra, la Vintageria ospiterà un evento dedicato al dialogo tra le arti, con una live painting performance di Andrea Moresco, live dj set di Disco Amor e le birre artigianali del Birrificio Nadir con le etichette realizzate dallo stesso artista.

Andrea Moresco (1981), dopo una formazione accademica, svoltasi prima ad Imperia poi a Bologna, si specializza nell’illustrazione e nella grafica digitali. La sua ricerca recupera il mondo musicale da una parte, dall’altra le immagini pop anni ’80 e ’90, senza farsi mancare accenni sapienti della subcultura psichedelica e surreale. Ha lavorato a livello internazionale con diversi enti, tra questi ACHAB Group, RAM Records, Birrificio Nadir, Beat Machine Records, WIRED Italia, Terre di Mezzo. I suoi lavori sono conosciuti in tutto il mondo grazie alle numerose pubblicazioni; si ricordano The Big Lebowski Art Collection, Edizioni del Frisco, Zupi Art Issue n°25 (Brazil), Kult n°4 (Singapore, Playcrew Magazine n°4 (Switzerland), BangArt n°5 – sezione T.N.T. (Italy), The Portland Mercury n°14 (U.s.a.) e molte altre ancora.

Infine ha partecipato a numerose esposizioni: Moresco/Montagna/Burkhart – collective exhibition – Factory, Vittoria; Andrea Moresco – personal exhibition – Sottovento, Pavia; Sopra i tetti come i gatti – personal exhibition – Hotel Nazionale, Sanremo; Unkode Live Graphic Contest / MI Street Souls – contest – Milano Ex Ansaldo; San Remo Tattoo Convention – personal exhibition – San Remo Palafiori; RoBot Festival 06 – personal exhibition – Elastico, Bologna; Exit Strategy – collective exhibition – Arteria. Bologna; Megie Staff Present – collective exhibition – Fantomars Arte Accessibile; Megie Staff Present – collective exhibition – Time Art Aperitive” Cortile Cafè. Bologna; Four Years Pump This – collective exhibition – Galleria Forni. Bologna; Andrea Moresco aka El Moro – personal exhibition – Arteria. Bologna; Cheap – street poster art collective exhibition – Bologna; Rehab Salso Open Air – collettiva Imperia ex Salso.

Inaugurazione: venerdì 10 agosto 2018 alle 19.30, via Giacomo Matteotti, 194 18038, Sanremo (IM).