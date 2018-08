Sanremo, i Suara acoustic trio chiudono l’estate di “Piazza Bresca in musica”

Sanremo. Ultimo appuntamento per la rassegna curata dalla Cooperativa CMC, “Piazza Bresca in musica”: serie di incontri che hanno esplorato generi assai diversi sempre in una ottica di varietà e qualità.

Dopo musica elettronica, classica, pop, jazz, funk, ecco la bella opportunità pop-soul del Suara acoustic trio, domani, martedì 28 agosto, atteso nella parte alta della piazza con inizio alle 21.00 circa.

La vocalist Audiah Syarifah Rachmi, giovane talento del format televisivo Amici, affiancata dalla chitarra acustica di Simone Mazzone e dal basso di Lorenzo Lajolo, guida questo trio che propone, con grande eleganza e freschezza, cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Successi internazionali dagli anni ’60 ad oggi (James Brown, Beatles, Bee Gees, Sia, Beyoncè, Pink …) sono arrangiati in chiave acustica valorizzando cosi i virtuosismi vocali della cantante. Audjah, giovane voce indonesiana eccezionalmente talentuosa, già da piccola si esibiva sui palchi del suo paese. Dal 2016 vive in Italia e nel 2017 ha partecipato alla trasmissione Amici. Con i suoi compagni di ventura – musicisti dalla solida formazione, già in gruppi storici del Ponente, dai Sottosuono alla Camerata Musica ligure – esplora territori interessanti, tutti da ascoltare.

Partecipano nell’organizzazione di questo percorso musicale Ristorante Da Nicó – Trattoria del Porto dal 1935, Ristorante Chicco e Rosa, i locali Sottocoperta e Punto B Sanremo, la pescheria Argento, la Casa D’Aste Martini, il negozio di design Life Style e il negozio La Camera dei Fiori.