Sanremo. Un gavettone lanciato dalla finestra di un palazzo che si affaccia su via Piave ha colpito in pieno una turista che stava passeggiando nel centro di Sanremo. E’ successo intorno alle 14,30. Stando a quanto dichiarato da alcuni cittadini, non è la prima volta che in via Piave vengono lanciati gavettoni. E non solo, c’è chi scrollando i tappeti colpisce i passanti con pile e altri oggetti.

Quanto successo è stato segnalato al commissariato di polizia matuziano, che ha inviato sul posto una pattuglia.

Il caso odierno non è molto diverso da quanto accaduto ieri, quando una secchiata d’acqua lanciata addosso a dei musicisti che si stavano esibendo in un locale presso i giardini Vittorio Veneto ha rischiato di farli morire folgorati per via dei cavi elettrici presenti sul palcoscenico. Se in questo caso, il motivo alla base del gesto era l’intolleranza nei confronti della musica (nonostante fossero solo le 22,30), oggi l’azione può essere motivata solo dalla maleducazione.