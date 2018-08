Sanremo, Gabriele Cirilli in scena sul palco dell’Ariston

Sanremo. Lunedì 6 agosto alle ore 21.30 secondo appuntamento con la stagione estiva del Teatro Ariston. In scena Gabriele Cirilli con il suo spettacolo “#TaleeQualeAMEAGAIN”, di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri con la regia di Gabriele Guidi.

“Un attore è una persona che accetta sin dall’infanzia di mettersi in mostra per tutta la vita davanti a un pubblico anonimo!” (Milan Kundera)

Conoscete la teoria dei “7 Sosia”? E’ quella teoria secondo cui per ognuno di noi, nel mondo, esisterebbero 7 doppioni, 7 controfigure, 7 uomini o donne tali e quali a noi. La natura umana può impegnarsi a mescolare le carte, ma le variabili, per quanto sterminate, risultano comunque finite e quindi soggette a ripetersi! “Ehi, ma tu sei tale e quale al mio benzinaio!”, “…al mio parrucchiere!”, “…alla mia estetista!”, “…a quel cantante…come si chiama?..dai quello famoso…”. Non c’è vaccino di immunità, siamo tutti destinati al “tale e quale”! Ma se c’è una regola ci sarà anche l’eccezione. Esistono casi particolari, persone i cui tratti somatici e trasformismo espressivo si coniugano insieme in maniera così imprevedibile da sfuggire alla statistica? Si può essere tali e quali a se stessi? È la domanda che si pone Gabriele, cominciando così un percorso a ritroso attraverso la sua carriera, fatto di ricordi, suoni e musica, che dalla televisione vuole tornare alle origini, in quel teatro che lo ha consacrato al grande pubblico.

Dal comico alla commedia degli equivoci al cabaret, lui che sembrava un predestinato al “tale e quale”, affronta ogni genere con disinvoltura e leggerezza, immergendosi in racconti di vita vissuta nel segno della risata, ma che toccano le corde del cuore, e rimangono impressi nella memoria dello spettatore che ha già imparato ad amarlo per questa sua poliedricità.

