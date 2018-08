Sanremo. Forza Nuova scrive: “Questo è ciò che Sanremo riserva ai turisti che si recano negli stabilimenti balneari sottostanti alla passeggiata Imperatrice.

Da quando il settore fabbricati è stato quasi completamente smantellato, di questo tipo di manutenzioni non se ne occupa praticamente più nessuno in quanto non ci sono più operai specializzati per questo tipo di lavori.

Ciò non è altro che l’ennesima dimostrazione di come in questa città non sia mai esistita negli anni, una vera e propria programmazione per i vari interventi manutentivi. Forse sarebbe il caso, prima di promettere cose irrealizzabili, di iniziare ad occuparsi delle cose più semplici”.