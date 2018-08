Sanremo, EclecticQbit presenta: “La Terza Rivoluzione Industriale: reinventare l’economia della condivisione”

Sanremo. EclecticQbit organizzerà una proiezione gratuita del video “La Terza Rivoluzione Industriale: reinventare l’economia della condivisione”, che tratterà tematiche quali: la disruption, la sharing economy, l’ A.I., la blockchain, per nominarne alcune; dove con disruption s’intende la trasformazione dell’economia e dell’industria mediante innovazioni informatiche, con sharing economy s’intende un nuovo modello economico basato sulla condivisione della proprietà privata, della quale un esempio è il Car Sharing, con A.I. s’intende la celeberrima intelligenza artificiale e con Blockchain s’intende un protocollo informatico concepito per creare un registro inalterabile, che, grazie alla sua architettura, non richiede l’esistenza di fiducia tra le parti che svolgono una transazione né il coinvolgimento di terze parti; tutte le criptovalute, la più nota delle quali è Bitcoin, sono strutturate sulla base di questa tecnologia.

Lo scopo dell’evento è quello di divulgare conoscenza e informazione e creare interesse intorno alle tematiche inerenti lo sviluppo della tecnologia della blockchain e le possibili applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni dei comuni cittadini e le varie implicazioni che possa avere sui diversi aspetti delle economie e delle società odierne.

La società è stata fondata per diffondere, sulla più vasta scala possibile, conoscenze relative alla tecnologia della blockchain, alle sue possibili applicazioni ed alle criptovalute da essa generate.

E’ intenzione dell’azienda puntare allo sviluppo di collaborazioni e sinergie con esponenti

accademici e movimenti che trattino argomenti affini alla filosofia della decentralizzazione, che siano ben propensi alla creazione di un fronte comune mirato all’informazione, educazione e consulenza, e inoltre all’organizzazione di eventi svolti dal vivo destinati a chiunque sia interessato alla tecnologia della blockchain ed alle criptovalute, rivolti sia ai neofiti che ai più esperti in materia.

Si intende trasmettere al più vasto pubblico possibile il messaggio che ognuno ha il diritto ed il dovere di svolgere attivamente il proprio ruolo nell’intessitura delle sempre più complesse trame che formano la nostra società, promuovendo lo sviluppo di una più nobile coscienza sociale e di un proprio affinato senso critico.

Credono fermamente che la tecnologia della blockchain abbia le caratteristiche necessarie per trovare applicazione in quasi tutti gli aspetti della vita. In particolare, non è materialmente possibile pensare ad un’industria che non stia per essere letteralmente trasfigurata dall’applicazione di questa nuova tecnologia in tutte le sue possibili forme (con incalcolabili conseguenti benefici potenziali sia per ogni essere umano che per tutti gli ecosistemi terrestri), o ad un asset reale che ben presto non verrà tokenizzato, in questa fase storica destinata a sovvertire, in un numero ancora oggi inimmaginabile di maniere diverse, il modo in cui gli esseri umani creano valore, si relazionano gli uni con gli altri e con le altre forme di vita presenti sul pianeta.