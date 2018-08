Sanremo, conto alla rovescia per la “Festa della città e dello sport”

Sanremo. La “Festa della città e dello sport” inizierà questa sera e si concluderà il 1° di settembre. Sono tre giorni importanti e pieni con delle manifestazioni che animeranno la città dei fiori, gli eventi proposti toccano tutte le fasce di età.

Il primo appuntamento è alle 21.15 con il Festival del Teatro di Strada dove fantasisti, street band, maghi , comici, pupazzi, giganti e chi più ne ha più ne metta, porteranno per le vie del centro la passione e l’entusiasmo degli artisti di strada.

L’amministrazione comunale ha voluto riproporre il progetto ‘’Teatro di strada’’ dopo il grande successo ottenuto quest’inverno con lo spettacolo dei maghi e più recentemente con il ‘’carillon’’ vivente.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA :

Il comico Francesco Giorda,sarà all’angolo angolo di via Matteotti e via Cavour, alle ore 21.30 con un primo spettacolo e alle ore 22.30 con il secondo.

I trampolieri itineranti partiranno alle ore 21.15 da via Matteotti angolo via Feraldi.

Teli aerei e Acrobatica in via Matteotti angolo via Escoffier alle ore 21..45 primo spettacolo e alle ore 22.30 il secondo.

‘’Trabuk’’ il mago comico si esibirà alle ore 21.30 e 22.30 davanti al Cinema Centrale.

Fantasista bolle gigantiin via Matteotti angolo vicolo Chintagna alle ore 21.30 primo spettacolo per seguire con un altro spettacolo alle ore 22.20.

Carlo Cicala, mago comico, in via Matteotti angolo via Corradi alle ore 21.30 e una replica alle 22.30.

Pupazzi giganti in via Matteotti angolo via Mameli dalle ore 21.15.

Trasformismo sui trampoli dalle ore 21.30 in via Matteotti, itinerante.

Alle ore 22.45 l’ultimo appuntamento in Piazza Colombo con uno spettacolo finale.