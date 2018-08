Sanremo, continua il concorso dei video selfie della Confartigianato al Moac

Sanremo. Sta avendo un grande successo il concorso di video selfie lanciato dalla Confartigianato in occasione della 50° edizione del Moac, la mostra mercato dell’artigianato in programma a Sanremo fino a domenica 26 agosto. Sono state infatti molte le imprese che hanno inviato un filmato in cui parlano dell’attività svolta e mostrano il proprio luogo di lavoro.

Si tratta di imprese delle più varie tipologie: dall’idraulico al restauratore, dall’odontotecnico al meccanico, dal ristoratore all’estetista, dal fotografo al fabbro, dal pasticciere al falegname, e tanti altri. Ogni video, alcuni in formato selfie ed altri tradizionali, viene proiettato presso lo stand della Confartigianato allestito al primo piano del Palafiori di corso Garibaldi. Tutti i giorni i files vengono anche pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione di artigiani dove i video hanno registrato, in soli quattro giorni, più di 1.500 visualizzazioni per un totale di oltre 400 minuti di visione (6 ore e mezza abbondanti)!

Al termine del Moac saranno individuati i video selfie più particolari come il più simpatico, il più curioso, il più “artigianale”, il più “goloso” ma anche il più visualizzato su Facebook. Quest’ultima classifica, parziale ed aggiornata a metà della pubblicazione dei video sul popolare social network, vede attualmente in testa il selfie del pasticciere Andrea Setti di Arma di Taggia, seguito dal video del ristorante Delle Palme di Sanremo, al terzo posto Ilaria del Soldato con il decoupage. Subito fuori dal podio, ma in recupero a brevissima distanza, ci sono distanziati di una manciata di visualizzazioni il video della scuola di acconciatura Gori Hair School ed il selfie del restauratore Riccardo Bonifacio. La sfida continua!

“Abbiamo voluto lanciare questa iniziativa che coniuga la tradizione del lavoro artigianale alla modernità del mondo dei social network – commentano dalla Confartigianato – I video selfie rappresentano infatti un veicolo moderno ed al passo con i tempi, con il quale le imprese possono promuovere la propria attività. Come associazione di artigiani stiamo seguendo con grande attenzione gli sviluppi dell’impresa 4.0 e del web marketing, affiancando le imprese in questo processo di innovazione. La Confartigianato di Imperia, oltre alla propria rivista ufficiale ed al sito internet istituzionale, è attiva su tutti i principali social network: Facebook, Twitter e Instagram, dove veicola le notizie dell’attività sindacale, i servizi offerti alle imprese ed alcune storie e iniziative speciali dei propri tesserati”.

La Confartigianato è presente al Moac, oltre che con l’area istituzionale, dove dirigenti e funzionari forniscono ogni informazione sull’attività e sui servizi dell’associazione, anche con alcuni stand dei propri tesserati e con l’esposizione nell’area museale delle opere dei propri artigiani.