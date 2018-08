Sanremo, conclusi i lavori di riparazione: riaprono le Poste Centrali

Sanremo. Riapriranno domani, sabato 11 agosto, le Poste Centrali di via Roma.Lunedì 6 agosto scorso, la caduta di alcuni calcinacci e intonaci all’ingresso ne aveva determinato la per consentire i lavori di riparazione.

L’orario, fino al 20 agosto sarà quello mattutino, dalle 8.35 alle 13.35.

Per trovare un ufficio con apertura pomeridiana bisogna recarsi ad Arma Di Taggia in via Blengino 43 (8.20-19.05 tranne il sabato).