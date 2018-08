Sanremo. Domenica 26 agosto alle 21 si terrà nel Santuario NS. dell’Annunziata, Passeggiata a Mare – Bussana un concerto de’ Il Rubino e lo Smeraldo dal titolo “Attraverso la Grotta Marina”. Si tratta di un duo di Montalto Ligure con la passione per il Repertorio Tradizionale dell’area Celtica e il Repertorio Antico. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Gente Comune al fine di raccogliere fondi per il restauro dell’altare di Maria Bambina.

Il duo, nato nel 2012, è composto da Andrea Novella e Lara Novella Manis che per l’occasione suoneranno l’Arpa Medievale Irlandese, l’Arpa Romanica e il Salterio ad Arco. “Vi proporranno una selezione di brani medievali sacri dalle raccolte delle Cantigas de Santa Maria al Llibre Vermell de Monserrat.”- ricordano gli organizzatori.

L’ Associazione Culturale Gente Comune opera da oltre 10 anni sul territorio di Taggia, recentemente ha donato un’ altalena per i bimbi disabili al Comune di Taggia posizionata al parco giochi di Arma; nel mese di luglio, come da molti anni, ha curato il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con il Comune di Taggia e sempre con lo stesso si è fatta promotrice di due avvenimenti per la promozione turistica del promontorio dell’Arma con la partecipazione del Prof. Giacobbe.

La Grotta, abitata fin dai tempi dell’uomo di Neanderthal, si hanno le prime notizie certe intorno al sec. XII. Secondo la leggenda, la grotta dell’Annunziata sarebbe servita come riparo ad una ragazza sordomuta che, in seguito alla visione della Vergine, avrebbe riacquistato la parola. All’interno della grotta si trova una chiesa regolarmente consacrata, che appartiene alla Parrocchia di Bussana. La chiesa conserva statue e sculture di alto valore artistico.