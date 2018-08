Sanremo. La gita di una settimana organizzata ogni anno dall’Azione cattolica di San Siro è diventata una tradizione anche per molti giovani.

Il campo, che ha luogo dal 13 agosto fino a domenica 19, si sta svolgendo in una struttura a Bolbeno, paese di 300 anime in Trentino Alto Adige.

Vittoria Battistotti, 21enne sanremese, sta partecipando nella sezione “Campo giovani” e ci racconta questi primi giorni passati ad alta quota: “E’ una settimana alla ricerca di se stessi, per scoprirsi tramite gli altri. Solitamente c’è una divisione tra adulti e ragazzi, invece quest’anno siamo tutti insieme nella stessa struttura, un’opportunità in più per fare comunità!”.

Si tratta quindi di una “vacanza impegnata”, dove ci sono attività rivolte ai giovani e attività rivolte agli adulti: “Per quanto riguarda i ragazzi, sono seguiti dagli educatori. Ogni giorno, sia al mattino sia al pomeriggio, ci si riunisce per parlare insieme, si discute insieme dei problemi della vita – spiega Vittoria -. Tutti gli anni viene proposto un argomento diverso, che viene trattato nel corso della settimana sotto aspetti diversi. Il tema scelto quest’anno è quello della Santità”.

Il campo è un’opportunità per tutti coloro che desiderano mettersi in cammino per approfondire i contenuti della Fede, ma allo stesso tempo sostenere la vita quotidiana in un clima di fraternità da vivere in modo comunitario. “Condividere esperienze, gioie e difficoltà dà luce alla vita altrui: si toccano sentimenti, si fanno emergere ricordi e convinzioni, si ascolta gli altri per comprendere meglio se stessi”: è questo l’obbiettivo del ritiro spirituale.

“C’è chi pensa che partire con la chiesa voglia dire passare il tempo a pregare, ma non è vero- continua la ventunenne -. “Certo, si prega una volta al giorno, però non è solo questo: ci divertiamo, facciamo tante risate insieme. La mattina e il pomeriggio sono dedicati ai momenti di confronto, dove insieme riflettiamo, ma anche a gite in montagna e cammini. La sera invece si chiacchiera, si gioca si canta e si balla! Sono molteplici le attività proposte per integrarsi”.

Per concludere, che cosa è il campo Acr? “È una pompa di benzina, un momento per ricaricare tutte le energie per vivere meglio. L’elemento base di questa settimana è stare insieme, ri-conoscersi attraverso gli altri”