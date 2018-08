Sanremo. Ricchissimo anche quest’anno il calendario degli eventi Cna al Moac, Mostra Mercato dell’Artigianato edizione 2018, che si tiene presso il Palafiori a Sanremo dal 18 al 26 agosto.

CNA partecipa alla mostra mercato con un’area istituzionale, un ampio spazio espositivo allestito con il preziosissimo aiuto della ditta Fiur, una nuovissima realtà condotta da una giovane e dinamica Barbara Paderni che nel suo negozio a Sanremo, in Via Repubblica 3, si occupa di vendita di fiori recisi, fiori e piante artificiali, allestimento di cerimonie e matrimoni, insieme con il supporto grafico di Promo & Graphics dei fratelli Vergani, laboratorio pubblicitario di lunga tradizione che si occupa di stampa digitale ed allestimenti per attività commerciali, fiere ed eventi: con idee fiorite e grafiche accattivanti è stato creato uno spazio fresco ed una sorpresa per i visitatori.

Un’area accogliente dedicata alle imprese artigiane e non solo, volta a valorizzare le categorie che maggiormente

caratterizzano la Provincia di Imperia e la rendono attrattiva, sotto l’aspetto produttivo, culturale, ambientale, commerciale e turistico. Nei giorni della fiera, si avvicendano momenti di intrattenimento, laboratori di bellezza e grande tradizione enogastronomica, insieme con momenti di manualità e gioco accompagnati da una vivace

partecipazione di pubblico.

Un doveroso omaggio per la collaborazione negli allestimenti a Festiamo, lo storico negozio già conosciuto come Festidea dedicato al mondo delle feste, che giunge oggi rinnovato negli spazi, negli allestimenti e nei servizi con la nuova sede nel centro di Sanremo, in Via Mameli e che al MOAC ha curato lo spazio dedicato ai più piccini.

Indispensabile il supporto video di LA Technologies, giovane azienda imperiese che produce tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia a LED nelle sue varie applicazioni, luci da casa, maxi- schermi, luci per lo spettacolo, che ha curato nei contenuti e messo a disposizione un moderno totem informativo, grazie all’intervento di Inside, che offre soluzioni informatiche hardware, software e servizi per l’ufficio.

Un ringraziamento infine alla ditta Tecno-ben, specializzata nella realizzazione di impianti di trattamento acqua a 360°, per tutti gli usi e per tutte le necessità, che ogni anno ci supporta e ci aiuta a rendere più gradevole l’esperienza nel nostro stand; al puntuale sostegno di ELETTRiCOM, impresa sanremese attiva nel mercato elettrico, della climatizzazione, l’illuminotecnica, l’automazione industriale, sicurezza nel settore del navale; alla collaborazione con la Beauty-Med, fornitore di accessori ed arredamenti professionali, articoli cosmetici per centri estetici, e parrucchieri, che ci ha supportato con attrezzature ed articoli cosmetici nelle Beauty Experience.

“L’obiettivo di CNA è quello di regalare al MOAC una esperienza vivace per la promozione delle aziende, dei prodotti e delle lavorazioni” – afferma il presidente territoriale CNA, Michele Breccione – “Da parte di tutta l’Associazione un grazie di cuore a tutti coloro che sono intervenuti e che ci hanno aiutato a realizzare il nostro progetto”.