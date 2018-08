Sanremo. Ci scrive un nostro lettore residente nella Città dei Fiori: Voglio segnalare un obbrobrio di cui non so chi sia il responsabile, se l’ Amministrazione Comunale od altri soggetti.

Percorrendo la pista ciclabile, all’ altezza del belvedere retrostante gli stabilimenti balneari Lido Fontana ed Imperatrice la pista, nel tratto pedonale, è ridotta in questo stato da tempo. Oltre all’ indiscusso disagio per i pedoni ci sono anche seri pericoli per l’ incolumità pubblica.

Da quando è stata messa in opera va detto che il tratto non è mai stato praticabile in sicurezza. Suppongo però che il fornitore sia stato comunque pagato con denaro sonante dei contribuenti”.