Sanremo. Grande movimento ieri sera tra le vie del centro grazie alla ”Festa della città e dello sport”. Numerosi artisti di strada hanno animato la serata attirando sia grandi che piccini.

Gli artisti erano distribuiti in ogni angolo di via Matteotti e hanno dato vita sia a spettacoli in postazioni fisse che itineranti. Immancabilmente intorno a loro si è formato un cerchio di gente che li ammirava e partecipava attivamente.

Non sono mancate le street band che hanno ballato a tempo di musica accompagnate da un flauto traverso, un violino e diversi tamburelli; fantasisti, maghi e comici che hanno intrattenuto il pubblico con le loro battute. E poi bolle di sapone che un artista faceva fluttuare nell’aria, pupazzi, trampolieri e per i bambini maschere e costumi gratuiti per passeggiare e sentirsi parte attiva della festa.

Esibizioni molto coinvolgenti rivolte a tutte le fasce d’età che hanno richiamato soprattutto famiglie e turisti che hanno affollato numerosi le vie del centro.

Il successo è stato raggiunto a pieni voti. Oggi la manifestazione organizzata dal Comune replica a partire dalle 17 con un programma vasto che questa volta vedrà come protagonista lo sport in ogni sua forma così da omaggiare la nomina di “Sanremo Città europea dello Sport 2018″. Spazio comunque anche alla musica con live dalle 21 circa in piazza Colombo, piazza San Siro e Pian di Nave.