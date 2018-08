Sanremo, anziano rischia di annegare dopo malore: salvato

Sanremo. Ha rischiato di annegare mentre nuotava nella spiaggia in fondo a via Privata Scoglio, in zona San Martino, ma è stato salvato dai familiari e dai bagnini, che lo hanno riportato a riva: è successo questa mattina ad un uomo di 76 anni, piemontese in vacanza a Sanremo.

L’anziano è stato colto da malore e ha iniziato ad ingerire parecchia acqua. Ha cercato di raggiungere la riva, ma non ci riusciva. A soccorrerlo sono stati i parenti e i bagnini. Sul posto è successivamente accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Sanremo Soccorso.

L’uomo è stato stabilizzato e portato in codice rosso all’ospedale Borea.