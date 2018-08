Sanremo, alla Beer Art appuntamento con birra e rostelle

Sanremo. Giovedì 16 agosto presso la birreria Beer Art di via Gioberti, inaugurata il 2 agosto, appuntamento con rostelle e birra.

Dalle 18, avrà inizio la serata Corona Extra con live music dalle 21. In questo pub dal concept inedito, si potrà unire il piacere della birra a numerose specialità alla griglia facendosi trasportare dai colori e dalle forme di un’esposizione permanente di opere d’arte.

Il nuovo locale propone alla clientela un’ampia gamma di birre in bottiglia. Più di 30 marchi di nazionalità diverse, come la belga trappista Chimay o l’inglese Bulldog Strong Ale. Non manca una spina 8 vie, con, tra le altre, le bionde tedesche Lowenbrau e Loburg, la Leffe Royale doppio malto, la Leffe rouge, e ancora una artigianale Del Borgo. Presente anche una birra estiva bianca Hoegaarden.