Sanremo. Alena Sudokova, la ragazza tedesca di origini russe precipitata nel dirupo che dall’Aurelia digrada fino alla Marina di Capo Nero è ancora viva. Le sue condizioni sono gravi, ma stazionarie. La 22enne è ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata elitrasportata il 31 luglio scorso, giorno in cui è stata trovata in fin di vita ai piedi della scarpata.

Non sono vere, dunque, le voci che da 24 ore circolano sulla ragazza: su Facebook, in particolare, si è diffusa un post, con migliaia di condivisioni, in cui era scritto che la giovane era morta. Si tratta di fake news: notizie false e pure molto tristi, visto che sono state create ad hoc per strumentalizzare una tragedia.

A smentire le voci è anche l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, che in un post ha scritto: “+++ IMPORTANTE comunicazione: Al fine di smentire informazioni errate circa le condizioni della giovane precipitata dalla scogliera di Caponero nei giorni scorsi e ricoverata presso il presidio ospedaliero di Pietra Ligure, la #Asl2Savonese precisa che la ragazza versa attualmente in condizioni critiche ma stazionarie, come da bollettino medico odierno”.

Ricordiamo che divulgare notizie false è reato e può essere perseguito. Invitiamo i lettori a non condividere post su Facebook quando le fonti non sono attendibili.