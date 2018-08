Sanremo, al teatro Ariston torna “Comedy Ring”

Sanremo. Martedì 28 agosto alle 21.30 torna Comedy Ring con i comici di Zelig, Colorado, Camera Café e

Eccezionale Veramente a darsi battaglia a suon di risate sul palco.

Il format rivelazione dell’anno 2017/2018 nel mondo del Cabaret che sta facendo i sold out in tutte le migliori città d’Italia. Per la prima volta sul palco, i Comici e gli Attori di Zelig, Colorado, Camera Cafè e Eccezionale Veramente si danno battaglia a suon di risate.

L’apripista della serata è un comico di Genova, grande monologhista che arriva dalla scuderia di Zelig e Colorado, lui è Daniele Raco che ci delizierà di un suo monologo parlando di temi attuali politici e del mondo web. Si passa al momento della sicurezza dove il Ninja Carlo De Benedetto, da Comedy Central, ci spiega le sue mosse di karate e il rapporto matrimoniale tra lui e sua moglie Ninetta. Da Eccezionale Veramente uno dei comici dell’ultima edizione del format prodotto da LA7, stiamo parlando di Enrico Luparia che coinvolgerà grandi e piccini con le Sue animazioni e monologhi.

Presenta la serata una veterana del mondo dello spettacolo, direttamente da Camera Cafè e Drive In l’intramontabile Margherita Fumero. Comedy Ring è una Produzione della Sm Management di Simone Migliaccio.

Prezzi di ingresso: Platea € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Galleria € 15,00+1,50 prev. – € 10,00+1,50 prev.

Info e prenotazioni:0184 506060 tutti i giorni 17-21. Acquisto on line disponibile su www.aristonsanremo.com e www.ticketone.it .