Sanremo. Devi acquistare un veicolo commerciale, professionale o un’autovettura? Se sei associato CNA, o se ti associ durante il Moac, è il momento giusto per te.

Grandiauto, concessionaria Citroën di Sanremo, è presente in fiera con numerosi mezzi in esposizione al piano terra all’ingresso del Palafiori ed offre agli associati CNA grandi esclusive e sconti incredibili sui veicoli commerciali e professionali, ma non solo: Citroën offre sconti importanti anche sulle autovetture.

La casa automobilistica francese, infatti, è da sempre in prima linea a fianco di artigiani e piccoli imprenditori attraverso una convenzione dedicata.

Gli associati CNA possono usufruire di esclusive agevolazioni su tutti i modelli, autovetture e veicoli commerciali con sconti fino al 40%: chiedi informazioni al punto Grandiauto o direttamente presso lo stand CNA al primo piano del Palafiori, dove potrai scoprire tutti i servizi, i vantaggi e le promozioni riservate agli Associati.