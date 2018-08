Sanremo, al Forte di Santa Tecla una conversazione sui fotografi della Val Nervia

Sanremo. Nell’ambito delle conversazioni e degli eventi collaterali alla mostra “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento”, ideati e coordinati da Letizia Lodi, domani (giovedì 9 agosto), alle 18.30, al Forte di Santa Tecla, Marco Cassini e Giorgio Caudano terranno una conversazione sui fotografi della Val Nervia a cui hanno dedicato l’importante volume “La Magnifica invenzione”.

I Pionieri della Fotografia in Val Nervia 1865-1925” (Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 2016). La conversazione riguarderà anche i rapporti tra questi pionieri e i fotografi di Sanremo, e più in generale, i liguri e gli stranieri come Gilletta e Noack. Interverrà Alfredo Moreschi.