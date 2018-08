Sanremo, a Santa Tecla i fotografi della mostra illustrano la Val Nervia nel secolo scorso

Sanremo. A Santa Tecla, dal giorno dell’apertura, l’interesse per i materiali esposti continua essere contagioso perché molti ritornano a visitare la Mostra sulla nascita della Sanremo turistica. Nell’ambito delle conversazioni ed eventi collaterali alla Mostra Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento, ideati e coordinati da Letizia Lodi Giovedì alle 18.30 , al Forte Santa Tecla, interverranno Marco Cassini e Giorgio Caudano, da anni valenti interpreti dello specifico fotografico ed esperti di immagini.

Sono gli autori di un importante volume che indaga sui legami sorti tra i primi appassionati erroneamente catalogati come dilettanti ed i fotografi professionisti locali, quelli con Studio a Sanremo e più in generale con autori liguri o gli stranieri più affermati come il nizzardo Gilletta e il “genovese” Alfred Noack. La Magnifica invenzione: i Pionieri della Fotografia in Val Nervia 1865-1925, è il titolo della loro pubblicazione edita dall’ Istituto Internazionale di studi liguri, di Bordighera nel apparsa nel 2016.

I temi affrontati dalla conferenza dei due studiosi trovano, lungo le pareti dell’ex carcere, molte conferme nelle fotografie di autori già importanti o di ignoti dilettanti, emerse da archivi personali e da quello Moreschi. Tutte queste immagini sono aiutate da brani di testi tratti dalle più importanti pubblicazioni che descrivevano la Sanremo incontrata dai primi visitatori. Sono inconsuete didascalie capaci di accrescere accrescono il fascino e le conoscenze suggerite dagli austeri ritratti d’epoca e dalle vaste vedute d’ambiente.