Sanremo. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i fuochi d’artificio – tradizione della serata di ferragosto – e la musica dell’Orchestra Sinfonica, sul grande palco di Pian di Nave a Sanremo.

Il concerto di quest’anno apre un ventaglio di generi notevole: alcuni successi dei più noti cantautori di casa nostra appaiati a grandi colonne sonore dai più noti musical internazionali.

I Professori della Sinfonica ben conoscono questa tipologia di esecuzione, essendo ormai avvezzi ad entrambi i generi musicali portati in concerto sia nella città dei fiori che nelle numerose trasferte.

La conduzione sarà affidata al Maestro Roberto Molinelli, che ha curato anche gli arrangiamenti di tutti i brani. La voce che interpreterà una serie di indimenticati ed indimenticabili successi del cantautorato italiano e dei più noti Musical d’oltreoceano, sarà quella della Soprano Gabriella Costa, eclettica vocalist non nuova ad esperienze di questo genere, che spazia dal classico, al jazz alla musica moderna con una facilità estrema.

Si andrà da “Se telefonando” e “La canzone di Marinella” a “Summertime” e “Smoke gets in your eyes”, da “Il cielo in una stanza” ed “Emozioni” a “New York New York” e “Memory”, da “Il nostro concerto” a “Mission” … insomma, musica per tutti i gusti da godersi in attesa dello spettacolo pirotecnico delle 22.30. L’ingresso è gratuito.