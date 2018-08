Sanremese senza Bersano, ecco il nuovo assetto societario

Sanremo. La Sanremese calcio, alla luce della vendita delle quote societarie in dapprima in possesso di Renato Bersano, comunica ufficialmente che la nuova proprietà è cosi composta:

− Marco Del Gratta

− Dino Miani

− Glauco Ferrara

− Giuseppe Fava

La proprietà, nelle parole di Marco Del Gratta: “Il calcio, quindi la Sanremese, è per noi una grande passione e come tutte passioni assorbono tempo, risorse e vanno seguite in maniera continuativa e professionale, dal canto suo Renato, visti i crescenti impegni lavorativi si è trovato impossibilitato a mantenere immutata la sua presenza, optando per un supporto differente rispetto al passato, dal mio canto lo ringrazio per quanto ha fatto e quanto farà ancora per la Sanremese.

Siamo alle porte di una nuova stagione dove ci presentiamo con una governance coesa, il gruppo è buono e lo staff non ha subito sostanziali rivoluzioni nel segno della continuità, ci sono tutti gli ingredienti per toglierci delle soddisfazioni assieme alla città e ai tifosi! “