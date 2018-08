Sanremo. Nella sala “Biribissi” del Casinò la Sanremese Calcio oggi ha presentato ufficialmente lo staff tecnico e la rosa della Prima Squadra, che affronterà il campionato di Serie D 2018/2019, alla presenza dell’assessore allo Sport Eugenio Nocita, del direttore generale del Casinò Giancarlo Prestinoni e del consigliere del cda di Casinò spa Olmo Romeo.

“Vi auguro un enorme in bocca al lupo sia per il futuro campionato che per il prossimo Torneo Internazionale

Carlin’s Boys, che quest’anno raggiunge la 60esima edizione ed è sicuramente una delle tante manifestazioni che è in grado di portare tantissime persone e famiglie. La città sarà messa a lustro e speriamo che avrà lo stesso successo delle precedenti edizioni” – dichiara l’assessore allo sport Eugenio Nocita.

“Un caro saluto allo staff e ai giocatori che sono qui al Casinò – afferma il direttore generale del Casinò Giancarlo Prestinoni - E’ importantissimo lavorare per raggiungere degli obiettivi. Vedere giocare la squadra al Comunale è sempre un’emozione fortissima aldilà del risultato. La nostra città ha sempre favorito lo sport, abbiamo delle strutture sportive particolari. Auguro un anno di grandi successi alla squadra. Ogni anno si inizia con una grande voglia che deve rimanere per riuscire a raggiungere i traguardi prefissati. Come Casinò siamo molto vicini alla squadra. Insieme si vince, forza ragazzi!”.

“Ringrazio i miei compagni di viaggio che mi hanno lasciato come presidente della società più importante della provincia, con più risultati. Cercheremo di portare avanti il nome di Sanremo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come valore dello sport, di educazione dei giovani e d’immagine” – dice il presidente della società biancoazzurra, Glauco Ferrario - “Gli obiettivi non sono solo per la Prima Squadra, cercheremo di dare il massimo anche nel settore giovanile cercando di creare entusiasmo per il calcio”.

E’ stato presentato lo staff tecnico formato dal direttore generale Giuseppe Fava, dall’allenatore Alessandro Lupo, dall’allenatore in seconda Roberto Correale, dal team manager Paolo Francione, dal preparatore atletico Francalberto Garofalo, dal preparatore dei portieri Ivano Biffi, dal fisioterapista Nicola Nigiotti, dal collaboratore tecnico Daniele Frassetti.

Grande attenzione e impegno anche per il settore giovanile. Lo staff Juniores è formato dal responsabile del settore giovanile Vincenzo Stragapede, dall’allenatore Arturo Notari, dal vice allenatore Ugo Volpi e dal dirigente Maurizio Bolla.

Fanno parte invece dell’Area amministrativa la segretaria generale Ornella Tagliamento e la segretaria del settore giovanile Stefania Pulitanò, mentre dell’Area comunicazione e marketing il direttore della comunicazione e marketing Emanuele Capelli, l’addetto stampa della prima squadra e società Pietro Zampedroni, l’addetto stampa del settore giovanile Mattia Rossi, Luca Simoncelli per foto e media e Nico Cosentino video analyst. Infine fanno parte dell’Area manutenzione il magazziniere Giancarlo Morganella, Franco Martino che si occuperà della manutenzione del campo e Amadeo Costanzo per la manutenzione dello stadio.

Infine sono stati presentati i giocatori:

Portieri

1 Marco Manis

12 Nicolò Filippi

Difensori

2 Lorenzo Giubilato

3 Patrick Anzaghi

4 Simone Regliano

5 Alessandro Piras

6 Luigi Cassano

19 Luca Crespi

20 Eric Di Fabrizio

23 Michael Fiore

Centrocampo

7 Lorenzo Giusi

8 Fabio

17 Matteo Mattei

21 Pietro Minasso

24 Joseph Salè

25 Nicolò Martini

26 Andrea Panì

9 Michael Traini

10 Daniele Molino

11 Vittorio Afalci

18 Matteo Carletti

27 Filippo Scalzi

28 Francesco Menigatti

29 Paolo Gaglioni

16 Max il capitano

“Sicuramente un’emozione ringrazio il mister e i miei compagni. Il nostro obiettivo è puntare a dare al massimo. Ci metteremo tutto. Non siamo la squadra dell’anno scorso abbiamo cambiato molti giovani. Sarà un campionato difficile. Il nostro obiettivo sarà impegnarci al massimo per dare il meglio e vincere” – commenta il capitano della squadra.