Sanremese inserita nel Girone A di Serie D, mister Lupo: “Dovremo imporre il nostro gioco a prescindere dall’avversario”

Sanremo. Ora è ufficiale, la Sanremese è stata inserita nel Girone A di Serie D. Quest’anno i matuziani se la vedranno con: Arconatese, Borgaro, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fezzanese, Folgore Caratese, Inveruno, Lavagnese, Lecco, Ligorna, Milano City, Pro Dronero, Savona, Sestri Levante e Stresa.

“Un girone equilibrato e sicuramente diverso da quello degli ultimi due anni – ha commentato a caldo il direttore generale Giuseppe Fava – siamo comunque soddisfatti anche se avremo a che fare con squadre importanti del panorama calcistico nazionale”.

“Dipende sempre da noi, preferisco non guardare gli altri – ha aggiunto mister Alessandro Lupo – è un girone difficile perché non lo conosciamo, sarà complicato come lo è stato l’anno scorso. Non sono contento né scontento, guardo in casa mia, non voglio giocare sugli altri. Penso che dovremo imporre il nostro gioco a prescindere dall’avversario”.