SanBart Cabaret, continua la grande estate di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Ancora un evento di alto livello per San Bartolomeo al Mare. Dopo la Festa Europea della Musica, la Notte Oro, il M&T Festival, il Premio Rovere d’Oro, il Rovere Jazz, gli eventi culturali, gli spettacoli e le numerosissime animazioni, tocca ora a SanBart Cabaret alzare ulteriormente l’asticella della qualità delle manifestazioni proposte dalla cittadina del Golfo dianese.

San Bart Cabaret (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) inizia giovedì con la prima selezione Liguria 2018 di Miss Mondo Italia, la selezione nazionale ufficializzata alla scelta della candidata italiana a Miss World. Il concorso si svolge in oltre 300 serate di selezione interessando le piazze e i locali più rinomati d’Italia. Presenta Enrico Balsamo, showman, autore e comico di numerosi programmi TV. Tra gli ospiti, Enrico Luparia, comico, intrattenitore e show man; Roberta Monterosso, giovane cantante, cantautrice e polistrumentista; Vittoria Bricarello, ex ginnasta e ballerina di Domenica In.

Venerdì inizia la comicità vera con Gianpiero Perone e Marco Guarena, due comici spettacolari e straordinari, reduci dai successi di Zelig e Colorado. Marco Guarena è un monologhista, presentatore ed autore, che indosserà i panni del famoso televenditore di video hard della “Ninfopoint e non solo” e interpreterà la madre più famosa della storia, “Maria di Nazareth”. L’eclettico Gianpiero Perone deve il suo successo ai numerosi e versatili personaggi contemporanei interpretati. Tra i più famosi l’incredibile Principe Azzurro Cacca, Bill Gates, il Cow Boy, Romeo Pastura, tutti portati in scena con intelligenza e grande abilità recitativa.

Sabato spazio a Giancarlo Barbara e ai Senso D’Oppio. Giancarlo Barbara, showman siciliano nato a Cuneo, si diverte a ripercorrere alcuni notissimi film e canzoni di successo ponendo degli interrogativi, per poi sorprendere tutti con le sue risposte. Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili, cambiando mille espressioni grazie alla sua mimica straordinaria. Tra una scena e l’altra prende in mano la chitarra per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in divertenti rivisitazioni musicali. I Senso D’Oppio (Pietro Casella e Francesco Lattarulo) si destreggiano attraverso una serie di brevi scene i cui fili conduttori sono il ritmo frenetico e la stupefacente abilità mimica, che si tratti di un surreale minimusical di due minuti o delle bizzarre gesta quotidiane del Sig. Rossi, alter ego alienato di Pietro, o ancora dell’irriverente artista visuale e visionario Victor Pizzeno.

Alle 23:15 di sabato lo spettacolo pirotecnico SanBartificio, proposto dall’azienda Ugo Bisone di Bollengo (Torino) che illuminerà il cielo del Golfo dianese con circa 20 minuti di magia, a partire dal molo della spiaggia libera, al fondo di Via della Resistenza. Bisone è una rinomata azienda specializzata negli spettacoli pirotecnici, con effetti scenici studiati di volta in volta in base al campo di sparo: giochi di luce sull’acqua, fiaccolate e fuochi artificiali di fronte alle cascate e molti altri, nel totale rispetto di ogni norma di sicurezza. Confermato il Fotocontest organizzato dall’Ufficio IAT. Per partecipare occorre iscriversi dopo aver preso visione del Regolamento pubblicato sulla pagina FB https://www.facebook.com/comunesanbartolomeoalmare/ Tutti possono partecipare, l’iscrizione è gratuita. Le foto verranno pubblicate sulle pagine FB e Instagram del Comune e potranno essere votate con un like. Il vincitore verrà premiato con una cena per due persone in un rinomato ristorante di San Bartolomeo al Mare. La foto della locandina dell’evento è la vincitrice dell’edizione dello scorso anno ed è stata scattata da Fatmir Mehmeti.

Domenica, SanBart Cabaret verrà chiuso dallo spettacolo di Antonio Ornano, uno dei migliori monologhisti della comicità italiana, con uno spettacolo in stile stand-up comedy in cui a strappare risate è il politicamente scorretto, l’irriverenza e a tratti la spietata lucidità con cui racconta i piccoli e grandi meccanismi della vita sociale, oggi quasi interamente digitalizzata. Lo spettacolo non è altro che la cronaca spietata delle sue fragilità come marito e come padre. Un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio “adulto”, un’ode all’imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.

Tutti gli spettacoli saranno presentati da Enrico Balsamo, che insieme al Centro Incontro è l’organizzatore dell’evento.

Questo il calendario completo e aggiornato degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

Lunedì 13 – ore 21.30

Musica nei Castelli di Liguria “la musica che racconta…” Quartetto K – Piazza Rovere

Lunedì 13 – ore 21.15

“BurattinArte” – Spettacolo per bambini – Piazza Torre Santa Maria

Martedì 14 – ore 21.00

Processione e messa sul Sagrato – Santuario Nostra Signora della Rovere

Mercoledì 15 – ore 21.30

Musica nei castelli di Liguria “la musica che racconta…” concerto Birkin Tree – Piazza Rovere

Mercoledì 15 Agosto – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale – Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 16 – ore 15.00/18.00

Giovedì con l’archeologo – Open Day alla Mansio Romana – Scuole Elementari

Giovedì 16 – ore 21.30

Concorso “Miss San Bartolomeo” selezione regionale per Miss Mondo – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 17 – ore 21:30

San Bart Cabaret – Giampiero Perone & Marco Guarena – Piazza Torre Santa Maria

Sabato 18 – ore 21.15

“BurattinArte” – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Sabato 18 – ore 21.30

San Bart Cabaret – I Senso d’oppio & Giancarlo Barbara – Piazza Torre Santa Maria

Sabato 18 – ore 23.15

San Bartificio – spettacolo pirotecnico – Lungomare delle Nazioni

Domenica 19 – ore 21.30

San Bart Cabaret – Antonio Ornano – Piazza Torre Santa Maria