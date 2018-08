San Lorenzo al Mare, Matteo Bussola presenta “La vita fino a te”

San Lorenzo al mare. Prende il via un altro appuntamento della rassegna letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria

Mercoledì 22 agosto alle 21 Matteo Bussola presenterà La vita fino a te (Einaudi edizioni) e dialogherà con Stefano Pastorino, speaker di Radio Skylab di Varazze. Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione Matteo Bussola scrive un libro sull’amore di coppia vissuto, immaginato, sperato, fallito. L’amore che “non ti completa, ma ti comincia”.

L’incontro è gratuito e si svolge nella piazza al mare a San Lorenzo al mare. La serata sarà arricchita da letture e musica. In caso di maltempo sarà spostato nella Sala Beckett del Teatro dell’Albero. Per info scrivere a dueparoleinrivalmare@libero.it oppure 3392877093.