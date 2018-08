ottava edizione

San Lorenzo al Mare, Martina Pisano è “Miss San Lorenzo 2018″ foto

San Lorenzo al Mare. Grande successo di pubblico per l’ottava edizione di Miss San Lorenzo, che si è disputata ieri sera, lunedì 13 agosto, nella splendida cornice di Marina di San Lorenzo. Hanno preso parte al concorso 8 ragazze, sfidandosi a colpi di sfilate in abiti casual, in bikini e in abito da sera e sono state giudicate da una selezionata giuria di qualità che ha incoronato le vincitrici. È stata eletta Miss San Lorenzo 2018 la bellissima Martina Pisano, al secondo posto è stata eletta con la fascia di Miss Hotel Riviera dei Fiori Gaia Mancabelli e al terzo posto con la fascia di Miss San Lore Beach è stata incoronata Laila Bounani. Nel corso della serata, oltre alle sfilate delle miss, si sono alternate un’esibizione anni ‘70 tratta dal celebre film Grease del gruppo “Le SMARTIES” e una dimostrazione di hip-hop dei campioni a livello nazionale “Fresch & Clean”. Entrambi i gruppi di ballerini appartengono alla scuola Creativa di Imperia, art director Roberto Nalbone. In giuria, per eleggere le miss anche l’Assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino e l’Assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola. L’evento è stato presentato dall’ideatore di Miss San Lorenzo, Joska Di Lionardo, accompagnato dalla bellissima Benedetta Papone. Musica ed intrattenimento a cura di Enzo Testini aka Dj Tex. La serata è stata organizzata da San Lore Beach in collaborazione con Hotel Riviera dei Fiori e Marina di San Lorenzo.