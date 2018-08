Ventimiglia. E’ attesa per domani, sabato 11 agosto, a partire dalle 16, l’inaugurazione della “Pasticceria Dorotea” al civico 4 di via Tenda.

Dalla pasticceria tipica locale ai sapori decisi del sud Italia, senza dimenticare alcune novità, con dolci nati su nuove ricette di Daniel e Dorotea: una giovane coppia ventimigliese con un’esperienza ventennale nel campo dolciario. “Abbiamo sempre lavorato come dipendenti in pasticcerie”, spiega Dorotea, “Ora è arrivato il momento di fare qualcosa di nostro”.

La scelta di investire in via Tenda non è stata casuale: “Le pasticcerie si concentrano nel centro cittadino, abbiamo voluto aprirne una qui, in una via che negli ultimi anni è salita agli onori della cronaca per i migranti. Ora, invece, stanno aprendo nuovi locali: è un buon segno da dare alla città e ai residenti dei quartieri Gianchette e Roverino”.

Pasticceria secca, fresca, dolci su ordinazione, cake design, croissant. E ancora vini da dessert, caramelle e tante altre sorprese in un locale ampio e luminoso, caratterizzato da semplicità e gusto. “Abbiamo voluto che il nostro locale fosse semplice, come semplici siamo noi cittadini di Ventimiglia”, hanno detto i due giovani, “Senza dimenticare un tocco di stile con il quale dare il benvenuto a tutti i nostri amici e clienti”.

Daniel e Dorotea invitano i cittadini a brindare con loro per l’apertura del nuovo locale che da lunedì sfornerà gustose specialità dolciarie per soddisfare i palati più esigenti.

Da lunedì la pasticceria sarà aperta con il seguente orario: mattina 7,30-12,30; pomeriggio 15-19,30.