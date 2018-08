Sabato 11 agosto, al “Comunale” di Cervo, l’amichevole Imperia – Albissola

Primo test per l’Imperia guidata da mister Buttu che sabato 11 agosto, presso il campo sportivo “Comunale” di Cervo alle 17, affronterà l’Albissola neo promossa nel campionato di serie C reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia contro il Cuneo per 3 reti a 2.

L’ultimo incontro, tra le due formazioni, risale al 22 Gennaio 2017 quando, nel campionato di Eccellenza, l’Imperia ospitò i ceramisti primi in classifica, tra le mura dello stadio “Nino Ciccione”, in quell’occasione alla doppietta di Amerigo Castagna risposero Cargiolli e Gianbarresi per l’Albissola.