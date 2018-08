Riva Ligure. “L’estate sta finendo”, come recita una famosa canzone, ma gli eventi alle residenze del gruppo Anni Azzurri no! Infatti alla Residenza Le Grange di Riva Ligure è stata palcoscenico di musica live con il gruppo

Gringo Grongo Pissing.

I musicisti, Manuel, Anna, Giampiero, Visentin, Lello e Gianfranco capitanati dal vocalist Lorenzo hanno proposto con successo i loro medley rock e blues, composti dai più famosi brani anni ‘70. La vera sorpresa del pomeriggio è stata riservata ad una persona in particolare: il signor Leonardo Bruno, ospite della Residenza, ed ex elemento della band!

“Che gioia poter assistere e partecipare attivamente allo stupore di Leo nel vedere i suoi amici riunirsi e cantare per noi, per lui e con lui! – dice al microfono il direttore Stefano Faraldi – con voi qui, oggi, la nostra Residenza, si è arricchita ulteriormente di nuovi amici. Siamo certi di avere creato un nuovo sodalizio fra queste due realtà apparentemente così diverse – musica rock e anziani- ma che i fatti hanno dimostrato che… non è così! Questo è il potere della musica! Un particolare ringraziamento va a tutto il mio personale”.