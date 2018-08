Riorganizzazione del comparto sanitario del ponente ligure: incontro tra i Presidenti dei consigli comunali di Sanremo, Imperia, Taggia e Ventimiglia

Sanremo. Si è svolto questa mattina in Comune a Sanremo un incontro tra i Presidenti dei Consigli Comunali di Sanremo, Imperia, Taggia e Ventimiglia.

La riunione tra Alessandro Il Grande, Pino Camiolo, Laura Cane e Domenico De Leo si è aperta con un momento di cordoglio per le vittime della grave tragedia che ha colpito Genova e i Presidenti dei Consigli comunali hanno espresso la solidarietà e la vicinanza delle rispettive comunità.

La riunione ha avuto come tema centrale la riorganizzazione del comparto sanitario del ponente ligure e, in particolare, il declassamento dei reparti di Gastroenterologia di Sanremo e di Chirurgia vascolare di Imperia a seguito della recente delibera della Giunta regionale.

I presidenti Alessandro Il Grande, Pino Camiolo, Laura Cane e Domenico De Leo chiedono un incontro urgente con l’Assessore regionale alla sanità Sonia Viale e i responsabili Asl 1 sulla tematica in questione. “Il declassamento dei reparti di Gastroenterologia di Sanremo e di Chirurgia vascolare di Imperia è una questione che tocca tutta la provincia e che ha suscitato tanta preoccupazione tra i cittadini delle rispettive comunità, essendo quello della

sanità un tema molto delicato e sentito. Riteniamo importante chiedere un confronto unitario costruttivo con la Regione e con la direzione Asl per comprendere le ragioni di questa decisione” - hanno dichiarato i Presidenti dei Consigli comunali di Sanremo, Imperia, Taggia e Ventimiglia in una nota congiunta.