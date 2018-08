Provincia. Si ripetono anche quest’anno i pattugliamenti contro gli abbandoni degli animali sull’A10 ida parte del nucleo di Imperia dei Rangers d’Italia.

Coordinati dal dirigente della polizia stradale Crocco, in collaborazione con l’Autostrada dei Fiori, le guardie zoofile volontarie svolgeranno nel mese di agosto, nei gironi di maggior esodo, controlli nei caselli e nelle aree di sosta per monitorare le condizioni degli animali portati in viaggio.