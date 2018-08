R24Radio, bilancio presenze turistiche: ospite l’assessore Marco Sarlo

Sanremo. L’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Marco Sarlo è stato ospite questo pomeriggio negli studi di R24Radio.

Intervistato dal giornalista Renzo Balbo, Sarlo ha toccato diversi punti relativi all’andamento del comparto turismo in questa prima parte dell’estate 2018. Soddisfatto dai dati in suo possesso che parlano di incremento delle presenze nella Città dei Fiori, l’assessore ha anche comunicato che il 31 agosto o il 1° settembre ci sarà la Festa dedicata proprio a Sanremo che in questo 2018 è stata scelta come Città Europea dello Sport e che sembra ottenere il gradimento sia dei turisti che la visitano per la prima volta, sia di quelli che sono ormai da considerare ‘fidelizzati’.

Marco sarlo ha anche voluto andare oltre a quello che è il periodo delle vacanze estive. La destagionalizzazione, parola chiave per potenziare il flusso turistico anche nei mesi considerati poco attrattivi dai vacanzieri, permette invece a Sanremo di mantenere un invidiabile livello di presenze anche nei periodi meno appetibili.

In tal senso viene considerata una vera opportunità la proposta della Rai per un Festival dei giovani al Casinò nel mese di dicembre, poco prima delle vacanze di Natale. E in chiusura, l’assessore ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini nei confronti dei turisti per offrire loro la migliore accoglienza possibile.