Prove Invalsi 2018, punteggi sopra la media nazionale per gli studenti liguri

Liguria. La scuola è finita da diverse settimane e tra meno di un mese sarà il momento di tornare sui temutissimi banchi scolastici. E’ arrivata dunque l’ora di tirare le somme del lavoro svolto dagli alunni nell’anno accademico appena trascorso, più precisamente ad essere prese in esame sono le prove Invalsi, sostenute dagli studenti italiani della scuola elementare e media.

Buone notizie per la Liguria che si classifica tra le regioni italiane in cui i test Invalsi hanno superato la media nazionale. E’ quanto emerge da un’indagine condotta dall’Istat, istituto nazionale di statistica, che dimostra come la preparazione degli alunni liguri sia di tutto rispetto e tra le migliori della Penisola.

La media nazionale è infatti fissata a 200 punti, mentre nel caso della Liguria le prove di italiano ottengono un punteggio di 205. La verifica prese in esame consisteva in un lavoro di comprensione della lettura di quattro testi diversi e in una sezione di grammatica.

Risultato ancor più soddisfacente nel caso della prova di lingua inglese, sostenute quest’anno per la prima volta, in cui gli studenti liguri si sono aggiudicati un punteggio di 210. La lingua anglofona è ormai diventata una delle basi del bagaglio culturale delle nuove generazioni, questo perché indispensabile in ogni situazione e continente, permettendo di non avere barriere e ostacoli linguistici.

La regione italiana in cui si registra il peggior risultato è la Calabria, ottenendo 181 punti per il test di italiano e 170 per quello di inglese. La provincia autonoma di Trento si classifica al primo posto per quanto riguarda la prova di lingua italiana con 215, mentre la provincia autonoma di Bolzano porta a caso il miglior punteggio per quanto riguarda la prova di lingua con 222.