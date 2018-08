Proseguono gli eventi dell’estate di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Il programma (aggiornato) degli eventi dell’estate prosegue con le consuete animazioni e con eventi straordinari, come Parole e Musica alla Rovere e il Giovedì con l’Archeologo, il Miletz Show e Musica nei Castelli di Liguria, e molti altri. Come sempre, San Bartolomeo al Mare si trasforma in un palcoscenico di arti varie, per rendere più piacevole il soggiorno ai numerosi turisti e per allietare le serate dei residenti.

PROGRAMMA degli EVENTI di SAN BARTOLOMEO AL MARE

Lunedì 6 – ore 21.00

Cartoon show

Spettacolo per bambini

Piazza Torre Santa Maria

Da martedì 7 a giovedì 9 – ore 19.00

Ribotta Patronale

Piazzale Chiesa Divina Misericordia

Martedì 7 – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere

Davide Bergo “Ultima Corsa”

Piazza Rovere

Mercoledì 8 – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere

Giorgio Baietti “Buio come il vetro”

Piazza Rovere

Mercoledì 8 – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco

Anfiteatro

Giovedì 9 – ore 15.00/18.00

Giovedì con l’archeologo

Open Day alla Mansio Romana

Scuole Elementari Alba Filipponi

Giovedì 9 – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere

Claudia Semperboni “Tutti la vogliono nessuno la piglia”

Greta Secchi “Mr. Immondo”

Piazza Rovere

Da venerdì 10 a mercoledì 15 – tutto il giorno

Shopping sul Mare a Ferragosto

Bancarelle

Lungomare delle Nazioni

Venerdì 11 – ore 21.30

Miletz Show

Piazza Torre Santa Maria

Sabato 11 – ore 21.30

Musica nei Castelli di Liguria “la musica che racconta…”

Corrado Cordova Trio

Piazza Rovere

Domenica 12 – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

EVENTI della SETTIMANA SUCCESSIVA

Lunedì 13 – ore 21.30

Musica nei Castelli di Liguria “la musica che racconta…”

Quartetto K

Piazza Rovere

Lunedì 13 – ore 21.15

“BurattinArte”

Spettacolo per bambini

Piazza Torre Santa Maria

Martedì 14 – ore 21.00

Processione e messa sul Sagrato

Santuario Nostra Signora della Rovere

Mercoledì 15 – ore 21.30

Musica nei castelli di Liguria “la musica che racconta…”

concerto Birkin Tree

Piazza Rovere

Mercoledì 15 Agosto – ore 21.30

Dj Tex

Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 16 – ore 15.00/18.00

Giovedì con l’archeologo

Open Day alla Mansio Romana

Scuole Elementari

Domenica 16 – ore 21.30

Concorso “Miss San Bartolomeo”

selezione regionale per Miss Mondo

Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 17 – ore 21:30

San Bart Cabaret

Giampiero Perone & Marco Guarena

Piazza Torre Santa Maria

Sabato 18 – ore 21.15

“BurattinArte”

Spettacolo per bambini

Anfiteatro

Sabato 18 – ore 21.30

San Bart Cabaret

I Senso d’oppio & Giancarlo Barbara

Piazza Torre Santa Maria

Domenica 19 – ore 21.30

San Bart Cabaret

Antonio Ornano

Piazza Torre Santa Maria

Domenica 19 – ore 23.15

San Bartificio

spettacolo pirotecnico

Lungomare delle Nazioni

ATTIVITA’ STABILI

ANIMAZIONE ESTIVA: dal 25 giugno al 2 settembre.

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì – ore 17.30/19.30

Anfiteatro

BABY DANCE

Tutti i martedì di agosto – ore 21.00/22.00

Anfiteatro

GINNASTICA DEL RISVEGLIO: dal 25 giugno al 31 agosto.

Lunedì/martedì/giovedì/venerdì – ore 9.00/10.00

Largo Scofferi

ZUMBA: dal 25 giugno al 29 agosto.

Tutti i mercoledì – ore 10.00/11.00

Piazza Torre Santa Maria

SHOPPING SOTTO LE STELLE: bancarelle dal 1 luglio al 2 settembre – ore 16.00/24.00 Lungomare delle Nazioni.