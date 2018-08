Problemi tecnico-organizzativi saltano il “Bordighera Music Parade” e “A’ Berlecata”

Bordighera. Anche quest’anno per motivi di carattere tecnico-organizzativo il Bordighera Music Parade, la grande festa che ha animato per tanti anni le vie del centro bordigotto, prevista per giovedì 9 agosto, non si svolgerà. In un primo momento, per motivi di sicurezza, si sarebbe dovuta svolgere sul lungomare Argentino, ma a quel punto è venuto meno l’interesse dei commercianti.

Anche A’ Berlecata di Sasso prevista per venerdì 10 agosto, non si farà. Gli organizzatori di fronte ad un inasprimento delle norme di sicurezza si sono tirati indietro a causa dell’elevato costo per la messa in sicurezza.

Inoltre, l’appuntamento dedicato al tango Argentino previsto per mercoledì 8 agosto alle 21, si terrà ai giardini Lowe alle 21. Non si svolgerà più sulla rotanda di Sant’Ampelio in quanto, a causa dei lavori, è ancora inutilizzabile.