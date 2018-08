Prende il via la Transalp Limone-Sanremo: dalle Alpi al mare attraverso l’Alta Via del Sale

Sanremo. Dalle Alpi al mare in sella a una bicicletta lungo l’Alta Via del Sale, uno degli itinerari più suggestivi delle Alpi, così chiamata per il prezioso minerale trasportato per secoli a dorso di mulo attraverso questi monti.

Sono questi gli ingredienti della Transalp Limone-Sanremo, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica, in programma per sabato 1° settembre.

Sono attesi un centinaio di ciclisti per affrontare la traversata di 95 km, proposta in due versioni: la Classic per le mountain bike e la e-Transalp Experience riservata alle bici a pedalata assistita. Partenza alle 8 dal Piazzale di Limone 1.400.

La gara quest’anno si inserisce all’interno dell’E-Bike Festival, una tre giorni di eventi a Limone dedicata alla biciclette elettriche. Dal 31 agosto al 2 settembre il centro storico accoglierà numerosi stand con assortimento di bici, abbigliamento e accessori per le due ruote dei migliori marchi e test gratuiti sulle e-bike, con musica, intrattenimento e degustazioni per tutti.