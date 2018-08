Popolo della Famiglia di Imperia filo-argentino contro la pratica dell’aborto

Imperia. Anche la sezione del Popolo della Famiglia attiva nel capoluogo di provincia sostiene il suo presidente nazionale, Mario Adinolfi, che plaude alla decisione del Senato argentino contraria alla liberalizzazione dell’aborto: “Dalla patria di Papa Francesco arriva un segnale importante per i movimenti pro-life che vincono una decisiva battaglia. Il Popolo della Famiglia ritiene che l’Italia possa prendere esempio dall’Argentina e che la strada sia quella di intervenire culturalmente sui medici italiani, che già in sette casi su dieci sono obiettori di coscienza secondo la facoltà assicurata dalla legge 194 di potersi così sottrarre al massacro di vite umane innocenti e indifese, ancora più folle oggi, tempo nel quale la principale emergenza italiana è la denatalità”.



Il Popolo della Famiglia di Imperia si impegnerà dunque in una campagna sul territorio per sensibilizzare i medici ad aderire ancora più massicciamente all’opzione dell’obiezione di coscienza contro la pratica del l’interruzione volontaria di gravidanza.