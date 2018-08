Pontedassio, gli impegni di agosto della Rusty Bike Team Icer Costruzioni

Pontedassio. I ragazzi del Rusty Bike Team Icer Costruzioni, hanno sfidato in questo periodo, le alte temperature correndo su vari fronti.

Gli Esordienti II anno hanno gareggiato a Crodo (strada) in un percorso impegnativo con arrivo in salita. Gara difficile sotto ogni punto di vista: caldo, tracciato e ritmo di corsa tanto che solo metà dei partecipanti arrivano al traguardo. Il migliore dei nostri è Alessio Fordano che conclude diciassettesimo seguito da Matteo Mistrali: 26^ Simone Alassio.

I giovanissimi della mtb hanno gareggiato a Masone. Nei G2 vince altra vittoria di Elisabetta Ricciardi, ed in campo maschile, nella stessa categoria Cristian Rainisio è sesto. Bravo Santiago Moretto che sale sul terzo gradino del podio nella gara dei G5 (11 anni): 10^ Matteo Belgrano e 13^ Samuele Rainisio. Nei G6 (12 anni), Simone Ranise giunge tredicesimo.

Domenica 12 agosto tre biker del sodalizio di Pontedassio (Im) sono saliti in Trentino, a Pergine Valsugana, per partecipare al cross country nazionale valido come quinta ed ultima prova del campionato Giovanile di società. Altra prova convincente da parte di Matteo Siffredi giunto terzo negli Allievi I anno (15 anni) con il compagno di squadra Cristiano Martinelli undicesimo, mancando la top ten per soli dieci secondi.

Tra le Esordienti II anno (14 anni) Alice Siffredi è decima. La Rusty Bike Team Icer Costruzioni conquista una brillante sesta piazza nella classifica generale di società. Appuntamento, infine, con la trentaquattresima edizione della Piccola Roubaix ultima prova del giro della Provincia di Savona per quanto concerne i Giovanissimi in quel di Ortovero.

Altra vittoria per la nostra Elisabetta Ricciardi prima tra le G2 (8 anni) mentre in campo maschile Cristian Rainisio è nono. Nei G3 (10 anni) Luca Fordano chiude decimo. Nei G5 (11 anni), infine, ottime le prove di Santiago Moretto e Matteo Belgrano rispettivamente al quinto e nono posto: dodicesimo Samuele Rainisio.