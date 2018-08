Ponte Morandi, Capone (leader UGL): “Concessioni di reti e servizi statali vantaggiose più per i concessionari che per gli utenti”

Genova. “L’opera di ricostruzione del Ponte Morandi deve essere prioritaria per il Governo, affinché si riporti Genova e i suoi cittadini alla normalità, più forti di prima” – ha dichiarato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, in merito alla ricostruzione del Ponte Morandi a Genova.

“È un’emergenza che deve essere gestita nel più breve tempo possibile e con la massima attenzione, pertanto è opportuno aprire una riflessione seria sulle Privatizzazioni degli asset industriali in Italia e su il sistema delle concessioni di reti e servizi statali che, per ora, hanno portato vantaggi più ai concessionari che agli utenti” – conclude Capone.