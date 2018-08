Prosegue anche quest’anno il progetto di Aquabike della Croce Verde Arma Taggia presso la spiaggia di Arma pesca.

Servizio gratuito completamente gestito dai volontari O.S.A (Operatori del Soccorso in Acqua), esperti in tecniche di recupero e manovre di primo soccorso.

Si sottolinea che il servizio è coordinato costantemente dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Sanremo e dalla Delegazione di Spiaggia Arma di Taggia, e non sostituisce il normale controllo alle spiagge effettuato dai bagnini ma si colloca a monte per intervenire dove le normali risorse non riescono a soddisfare le richieste di intervento.

Si aggiunge al servizio di salvataggio con l’Aquabike anche quello di prevenzione, ricerca e recupero come risorsa concorrenti ai mezzi della Capitaneria stessa. Anche in questo caso la moto, in caso di intervento reale, non è primaria nel servizio, dove sovrana è la giurisdizione e l’intervento delle motovedette della guardia Costiera, ma di supporto con totale dipendenza dall’Istituzione stessa.

Comunque il servizio Aquabike rimane in funzione di pubblico servizio e come tale deve sottostare alla regolamentazione inerente allo stesso.

E a partire da domenica prossima in Valle Argentina prenderà il via il progetto Proteus. Per tutto il mese di agosto tutte le domeniche un’ambulanza della Croce Verde stazionerà a Badalucco per dare maggiore copertura del territorio.