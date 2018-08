Pericolo incendi: dal 4 agosto vietata accensione fuochi in Liguria

Genova. E’ pericolo incendi boschivi in Liguria. Per questo, dal 4 agosto entra in vigore il decreto di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della Lr. 4/1999 al fine di impedire sui territori interessati dallo stesso, l’accensione di fuochi e limitare l’innesco di incendi boschivi.