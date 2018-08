Passeggiata pomeridiana a Bordighera alla scoperta delle piante del Museo Bicknell

Bordighera. Oggi pomeriggio, alle 17, appuntamento presso il Museo Bicknell di Bordighera per una suggestiva passeggiata pomeridiana alla scoperta delle piante del suo giardino. Mentre all’interno delle sale espositive del Museo e del Centro Nino Lamboglia prosegue la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni”, esposizione di straordinario ed inedito materiale appartenuto al pastore anglicano di cui quest’anno ricorre il centenario della morte, all’ombra delle maestose scibrette del giardino si parlerà di botanica. Percorrendo gli antichi vialetti, da poco riportati in evidenza, si potranno scoprire le piante che

l’appassionato naturalista ha voluto collocare nel giardino, cullando forse il segreto sogno di far rivivere a Bordighera una parte di quel mondo d’oltremare che ha accompagnato la sua gioventù.

Sarà una piacevole occasione per conoscere alcune delle misteriose piante esotiche del parco, la regione di provenienza, gli aspetti colturali e, in molti casi, i rapporti con l’uomo. Tra le varie curiosità si parlerà della sessualità discreta, affascinante e poco conosciuta dei giganteschi ficus del giardino.

L’appuntamento, curato da Claudio Littardi, Direttore del “Centro Studi e Ricerche per le Palme” di Sanremo, si inserisce nel ricco calendario delle manifestazioni organizzate dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri per ricordare Clarence Bicknell che si inseriscono nel più ampio programma coordinato dalla la Bicknell Association che comprende, oltre Bordighera e la Liguria (Imperia, Finale Ligure, Genova) anche Cambridge, Oxford, Tenda, Nizza in Francia.