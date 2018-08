Parte dai giardini della Torre Eiffel “La Diagonale”, staffetta che raggiungerà Roma passando per Sanremo

Sanremo. Parte oggi dai giardini della Torre Eiffel a Parigi “La Diagonale”, corsa podistica di 1700 km organizzata da una coppia di runners dell’Imperiese che con tappa nella Città dei fiori raggiungerà Roma il 1° settembre.

Non una gara, classifiche e premiazioni sono state bandite, ma una staffetta in cui undici corridori dilettanti si cimenteranno 24 ore su 24 contribuendo alla raccolta fondi aperta per sostenere le cure mediche di una giovane di Taggia colpita da aneurisma cerebrale.

Evento sportivo sostenuto da varie realtà locali, tra cui Riviera24.it e R24 Radio, “La Diagonale” sarà aperta da Antonio Materazzi, Armando Cosentino (i due promotori) insieme a Francesca Cavaliere, Silvia Petrucci, Christian Bragagnolo, Elisa Riciputo, Luca Bruna, Marco Baldassarre, Pierpaolo Ciambella e Gianfrando Adami.

La squadra percorrerà 1200 km seguendo un percorso che dalla capitale francese arriverà a Ginevra (27 agosto alle 4:40) e poi, attraversando salite e giungendo fino a 2700 mt di quota, al Moncenisio. L’arrivo previsto al confine con l’Italia è stato fissato a mezzogiorno del 28 agosto. Le tappe successive saranno invece: Colle di Tenda (29 agosto alle 8), appunto Sanremo (alle 14); Loano (alle 20:47); Savona (00:00); Arenzano (30 agosto alle 00:03); Genova (alle 06:30); La Spezia (alle 16:40); Marina di Pisa (31 agosto alle 2:42); Civitavecchia (1° settembre alle 8:00) e arrivo a Roma alle 18.

La mappa

La staffetta prenderà il via e si chiuderà quando tutti i membri del team avranno toccato con la propria mano i suoi due monumenti simbolo, quindi la Torre Eiffel e il Colosseo.

Lungo il percorso, a “La Diagonale” si uniranno corridori provenienti da ogni parte d’Italia che aiuteranno gli staffettisti ufficiali a coprire eventuali chilometri mancanti all’arrivo.

La cifra raccolta dall’iscrizione di questi ultimi (circa 4mila euro) sarà devoluta in beneficenza a Sara Lucà, 29enne rimasta colpita da aneurisma cerebrale lo scorso aprile 2017, oggi in una clinica del risveglio in Austria, il cui nome è stato anche inciso in lettere d’argento sul testimone.