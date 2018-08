Parte bene l’Imperia: sconfigge il Ventimiglia Calcio 2 a 0

Imperia. Parte bene l’Imperia che con Costantini al 5′ si mette subito in luce con una conclusione da fuori area di rigore su retroassaggio di Giglio dal fondo campo, la sua conclusione finisce di poco a lato.

Al 8′ Faedo prova ad inserirsi dalla fascia sinistra ma una volta all’interno dell’area di rigore viene steso da Sammartano in scivolata abbastanza scomposta, dal dischetto si presenta Costantini che indirizza sul secondo palo spiazzando completamente Scognamiglio. Al 12′ ancora Costantini protagonista con una bellissima conclusione dal limite dell’area di rigore ma Scognamiglio gli nega la gioia della prima doppietta deviando il tiro sulla traversa.

Al 13′ l’Imperia raddoppia con Moscatelli che prima ruba palla in fase di impostanzione ai granata per poi accentrarsi in area di rigore e piazzare un tiro sul primo palo. La risposta del Ventimiglia con la sua prima conclusione arriva al minuto 17′ con Cafournelle ma la sua conclusione esce a lato porta. Al 26 ancora l’Imperia pericolosa con Faedo che approfitta di una ribattuta su calcio d’angolo per ribattere in rete ma Scognamiglio riesce a neutralizzare il tiro.

Al 30′ Figone lanciato sulla fascia da Giglio con un passaggio a filtrare prova la conclusione sul primo palo ma non trova la porta. Al 37′ pericoloso il Ventimiglia con Galiera che prova un pallonetto con Trucco in uscita ma il tiro esce di pochissimo. Al 41′ Risso fa tutto da solo, si invola sulla fascia saltando tre uomini del Ventimiglia fino ad arrivare davanti alla porta ma il suo tiro sul primo palo sfiora il palo e si spegne sul fondo.

Nel secondo tempo al 47′ Castagna su cross di Costantini prova la rovesciata ma il suo tiro finisce comodamente tra le braccia di Scognamiglio. Al 65′ prova ancora Faedo con un tiro rasoterra all’interno dell’area di rigore ma viene bloccato dall’estremo difensore granata in presa bassa. Al 66′ bello scambio al volo tra Risso, Giglio e Figone con quest’ultimo che prova la conclusione al volo che sfiora l’incrocio dei pali e si spegne sul fondo.

Al 85′ Castagna sfiora la rete in due occasioni, in prima battuta su cross di Costantini arriva prima di tutti di testa con Scognamiglio che ribatte sul bomber nero azzurro che riprova con un tiro al volo costringengo Scognamiglio al doppio intervento.

Imperia 2 Ventimiglia 0

Formazioni

Imperia:

1 Trucco 2 Fazio 3 Risso 4 Giglio 5 Ambrosini 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Figone 9 Castagna 10 Costantini 11 Moscatelli

A disp. 12 Meda 13 Pinna 14 Verda 15 Pallini 16 Di Cianni 17 Manitto 18 Chariq 19 Cosenza

Sostituzioni:

46 esce Moscatelli entra Pinna,

Ventimiglia:

1 Scognamiglio 2 Sammartano 3 Serra 4 Allegro 5 Alberti 6 Musumarra 7 Cafournelle 8 Allaria 9 Felici 10 Galiera 11 Sammartano

A disp. 12 Bevilacqua 13 Piantoni 14 Trimboli 15 Principato 16 Giunta 17 Vinciguerra 18 Manago 19 Rea A. 20 Rea D.

Sostituzioni: nno

65′ esce Allaria entra Rea A., esce Felici entra Rea D.

Ammonizioni:

Imperia: Castagna 9′, Costantini 51′, Fazio 81′,

Ventimiglia: Alberti 85′