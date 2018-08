Pallapugno, Olio Roi Imperiese perde contro Tealdo Scotta Alta Langa

Liguria. Il punto sui campionati di Serie A Trofeo Araldica e Serie B di pallapugno.

Serie A Trofeo Araldica Play-off – Quinta giornata

Araldica Pro Spigno-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 11-7

Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa 3-11

Araldica Castagnole Lanze-Torronalba Canalese 11-4

Giro di boa per i play-off della Serie A Trofeo Araldica: l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto vince 11-7 con l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo di Federico Raviola e l’aggancia al primo posto della classifica. Scivola in terza posizione, a due lunghezze dall’accoppiata di testa, la Torronalba Canalese di Bruno Campagno, sconfitta 11-4 dall’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, quarta. Vittoria per la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto a Dolcedo: 3-11 con la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano.

Serie A Trofeo Araldica Play-out – Terza giornata

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Bioecoshop Bubbio 11-7

Lunedì 20 agosto ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano-Acqua S.Bernardo Merlese

Sei punti di vantaggio a tre giornate dalla fine dei play-out di Serie A Trofeo Araldica: l’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia di Enrico Parussa mette in cassaforte il primato in classifica, superando 11-7 la Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino. L’altro incontro della terza giornata si giocherà lunedì 20 agosto, alle 20.30, a Santo Stefano Belbo, tra la 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero e l’Acqua S.Bernardo Merlese di Massimo Marcarino.

Serie B Play-off – Quinta giornata

Morando Neivese-Bogliano Surrauto Monticellese 3-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 0-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Alfieri Albese rinviata per pioggia a mercoledì 15 agosto, ore 21, a San Biagio Mondovì.

Nei play-off di Serie B, in attesa del recupero della partita tra l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino e l’Alfieri Albese di Cristian Gatto, in programma mercoledì 15 agosto, alle 21, a San Biagio Mondovì, la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso ha espugnato lo sferisterio di Madonna del Pasco, battendo 0-11 la Bcc Pianfei Pro Paschese, in campo senza il proprio capitano Matteo Levratto e sostituito in battuta da Sonny Boetti. Nella quadretta ligure, che aggancia momentaneamente al secondo posto l’Acqua S.Bernardo San Biagio, è rientrato Daniele Grasso.

Consolida la quarta posizione la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti, grazie alla vittoria per 3-11, a Neive, con la Morando Neivese, ancora priva del battitore Marco Fenoglio e sostituito dal centrale Loris Riella.

Serie B Play-out – Quinta giornata

Speb-Virtus Langhe 9-11

Srt Progetti Ceva-Salumificio Benese 11-6

Credito Cooperativo Caraglio-ArGi Arredamenti Taggese 2-11

Giro di boa anche per i play-out di Serie B e si fa sempre più accesa la lotta per il primo posto che vale accesso agli spareggi per andare in semifinale. Al comando c’è la Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo, che ha vinto 9-11 a San Rocco di Bernezzo con la Speb di Marco Magnaldi. In seconda posizione, con una sola lunghezza di ritardo, ci sono la Srt Progetti Ceva e la Salumificio Benese: i cebani di Omar Balocco hanno agganciato proprio i benesi di Paolo Sanino, vincendo 11-6 lo scontro diretto. Infine, due punti importanti in chiave salvezza per l’ArGi Arredamenti Taggese di Claudio Gerini, cha ha superato 2-11 la Credito Cooperativo Caraglio, senza Enrico Panero in battuta e sostituito da William Chialva.

Coppa Italia Serie B – Semifinali

Alfieri Albese-Acqua S.Bernardo San Biagio 8-11

Acqua S.Bernardo San Biagio in finale

Lunedì 13 agosto ore 21

a Mondovì: Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese